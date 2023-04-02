Елена Рыбакина проиграла в финале Miami Open, но установила рекорд

Фото: ktf.kz

Седьмая ракетка мира, казахстанка Елена Рыбакина уступила в финале турнира WTA-1000 в Майами Петре Квитовой из Чехии, которая занимает 12-ю позицию в мировом рейтинге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

Чешка - двукратная чемпионка "Уимблдона" и некогда была второй ракеткой мира. Счёт финального поединка - 7:6 (16:14), 6:2.

Тай-брейк в первом сете состоял из 30 розыгрышей, продлился более 22 минут и завершился при счёте 14:16. У Елены было пять сетболов.

Во время церемонии награждения Рыбакина поблагодарила всех за поддержку на протяжении всего турнира, отдельно сказала слова благодарности своей команде и пообещала вернуться в Майами ещё не раз.

Несмотря на проигрыш в финале, Елена установила рекорд — стала первой в истории теннисисткой, которая выполнила более 60 эйсов в одном турнире WTA 1000. Также Рыбакина закрепилась на седьмой строчке мирового рейтинга.