Елена Рыбакина проиграла Иге Швёнтек в Абу-Даби
В ОАЭ продолжается турнир World Tennis League, где принимают участие 16 звёздных теннисистов и теннисисток, которые поделены на четыре команды.
Сегодня, 18:14
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Сегодня, 18:14Сегодня, 18:14
190Фото: eurosport.com
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина проиграла польской теннисистке Иге Швентек на выставочном турнире в Абу-Даби со счётом 3:6, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport+.
Рыбакина представляет команду Falcons ("Соколы"), Швентек – Eagles ("Орлы").
Напомним, в Абу-Даби продолжается турнир World Tennis League, где принимают участие 16 звездных теннисистов и теннисисток, которые поделены на четыре команды.
Команды играют между собой. Каждый матч состоит из четырёх противостояний – мужчины, девушки, мужская пара и женская пара или микст.
На турнир заявлено два представителя Казахстана: Александр Шевченко, который сыграет за "Орлов" и Елена Рыбакина, представляющую "Соколов".
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