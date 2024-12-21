Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина проиграла польской теннисистке Иге Швентек на выставочном турнире в Абу-Даби со счётом 3:6, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport+.

Рыбакина представляет команду Falcons ("Соколы"), Швентек – Eagles ("Орлы").

Напомним, в Абу-Даби продолжается турнир World Tennis League, где принимают участие 16 звездных теннисистов и теннисисток, которые поделены на четыре команды.

Команды играют между собой. Каждый матч состоит из четырёх противостояний – мужчины, девушки, мужская пара и женская пара или микст.

На турнир заявлено два представителя Казахстана: Александр Шевченко, который сыграет за "Орлов" и Елена Рыбакина, представляющую "Соколов".