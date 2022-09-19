Елена Рыбакина проиграла финал турнира в Словении

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в финале турнира в Словении проиграла в трёх сетах (7:6, 6:7, 4:6) чешке Катерине Синяковой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Таким образом, Синякова стала победительницей турнира, а Рыбакина в статусе финалистки заработала 15 950 долларов и получила 180 рейтинговых очков.

На турнире в Портороже Елена Рыбакина (25-е место в рейтинге WTA) победила немку Лауру Зигемунд (173-е место), чешку Терезу Мартинцову (66-е место), после этого прошла без матча снявшуюся украинку Лесю Цуренко (92-е место), в полуфинале разгромила румынку Ану Богдан (65-е место), а в финале уступила чешке Катерине Синяковой (82-е место).

Напомним, что на счету первой ракетки Казахстана чемпионский титул Открытого чемпионата Великобритании (Wimbledon-2022), две победы на турнирах WTA (на грунте в Бухаресте в 2019 году и в австралийском Хобарте на харде в 2020 году), а также шесть финалов WTA в одиночном разряде.

Между тем во втором матче группы D командного чемпионата мира встретились первая ракетка Казахстана Александр Бублик и лидер сборной Великобритании Кэмерон Норри. Матч завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу казахстанца, сообщает Федерация тенниса РК.