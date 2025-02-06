  • 6 Февраля, 23:14
  • BAIGENEWS

Елена Рыбакина пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби

Её соперницей в финале будет старая знакомая.

Сегодня, 22:28
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ktf.kz Сегодня, 22:28
Сегодня, 22:28
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Фото: ktf.kz

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира Елена Рыбакина пробилась в полуфинал турнира категории WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ). Казахстанка является действующей чемпионкой этого турнира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.
 
В четвертьфинале Рыбакина со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:4) одолела свою старую знакомую по финалу Уимблдона-2022, бывшую вторую ракетку мира из Туниса Онс Жабер.

Казахстанке понадобилось два с лишним часа, чтобы оформить путёвку в полуфинал, где её ждет Олимпийская чемпионка Токио в одиночном разряде швейцарка Белинда Бенчич. На той Олимпиаде Елена и Белинда играли как раз на стадии полуфинала, и тогда в драматичном матче победа была за представительницей Швейцарии.

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