Елена Рыбакина пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби
Её соперницей в финале будет старая знакомая.
Сегодня, 22:28
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Сегодня, 22:28Сегодня, 22:28
148Фото: ktf.kz
Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира Елена Рыбакина пробилась в полуфинал турнира категории WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ). Казахстанка является действующей чемпионкой этого турнира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.
В четвертьфинале Рыбакина со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:4) одолела свою старую знакомую по финалу Уимблдона-2022, бывшую вторую ракетку мира из Туниса Онс Жабер.
Казахстанке понадобилось два с лишним часа, чтобы оформить путёвку в полуфинал, где её ждет Олимпийская чемпионка Токио в одиночном разряде швейцарка Белинда Бенчич. На той Олимпиаде Елена и Белинда играли как раз на стадии полуфинала, и тогда в драматичном матче победа была за представительницей Швейцарии.
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