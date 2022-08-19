Елена Рыбакина пробилась в 1/4 финала теннисного турнира в Цинциннати

Фото: Olympic.kz

В матче третьего круга турнира серии WTA 1000-Western & Southern Open в Цинциннати первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина разгромила 29-ю ракетку мира американку Элисон Риске, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на Оlympic.kz.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась полтора часа. Елена сделала девять эйсов и реализовала четыре из 13-ти брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал Рыбакина сыграет с Мэдисон Киз (США).