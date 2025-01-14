Казахстанская теннисистка, седьмая ракетка мира Елена Рыбакина провела свой первый матч на Australian Open-2025 в Мельбурне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Выход во второй круг Рыбакина оспаривала с 16-летней обладательницей wild-card, 293-м номером мирового рейтинга WTA австралийкой Эмерсон Джонс. Поединок завершился убедительной победой фаворитки Рыбакиной со счетом 6:1, 6:1. За матч продолжительностью всего в 54 минуты Рыбакина 11 раз подала навылет, (ее соперница не выполнила ни одного эйса), а также обошлась без двойных ошибок (у Джонс — шесть). Процент реализованных брейкпойнтов у Елены составил 71 (5/7).

В следующем раунде Елена Рыбакина сыграет против американки Ивы Йович (191-я ракетка мира), которая в стартовом поединке не оставила шансов испанской спортсменке Нурии Паррисас-Диас (99) — 6:2, 6:1.