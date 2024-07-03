Елена Рыбакина приблизилась к тройке сильнейших теннисисток на Уимблдоне

Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина приблизилась к тройке сильнейших теннисисток в "Открытой эре", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина приблизилась к тройке сильнейших теннисисток в "Открытой эре", которые имеют наибольший процент побед в женском одиночном разряде на Уимблдоне.