Елена Рыбакина приблизилась к тройке сильнейших теннисисток на Уимблдоне
Сегодня, 16:49
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:49Сегодня, 16:49
108Фото: ФТК
Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина приблизилась к тройке сильнейших теннисисток в "Открытой эре", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина приблизилась к тройке сильнейших теннисисток в "Открытой эре", которые имеют наибольший процент побед в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
“В расчёт брались теннисистки, которые провели более 10 матчей на кортах турнира. Рыбакина достигла показателя 88,2% побед.
Лидерами по этому показателю являются шестикратная победительница турниров "Большого шлема" (ТБШ) из Великобритании Энн Джонс (92,3%), 22-кратная чемпионка ТБШ немецкая теннисистка Штеффи Граф (91,4%) и Мартина Навратилова из Чехословакии (89,6%)”, - говорится в сообщении.