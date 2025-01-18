Седьмая ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина провела матч третьего круга Australian Open-2025 против украинки Даяны Ястремской (33-я ракетка мира), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В первом сете при счете 2:1 в свою пользу Рыбакина взяла медицинский таймаут из-за проблем с поясницей, однако затем вернулась на корт, уверенно выиграв партию — 6:3. Перед вторым сетом Елене вновь понадобилась помощь врачей, тем не менее игра продолжилась, и партия завершилась в пользу казахстанской спортсменки со счетом 6:4.

За матч Рыбакина два раза подала навылет против пяти эйсов у Ястремской и допустила столько же двойных ошибок (у ее соперницы — восемь), при этом реализовала три из 11 брейкпойнтов.

На стадии 1/8 финала Елена Рыбакина сыграет против победительницы американского противостояния Мэдисон Киз (14) — Даниэль Коллинз (11).

Напомним, что Australian Open-2025 Елена Рыбакина начала с двух крупных побед: сначала она разгромила австралийку Эмерсон Джонс (6:1, 6:1), после чего не оставила шансов американке Иве Йович (6:0, 6:3).