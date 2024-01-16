Елена Рыбакина потеряла позиции в рейтинге WTA
Сегодня, 21:46
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Сегодня, 21:46Сегодня, 21:46
169Фото: ktf.kz
Чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина потеряла позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
24-летняя казахстанка располагается на пятой строчке рейтинга (понижение на две позиции). Причиной этого стало то, что в прошлом году на Открытом чемпионате Австралии Елена вышла в финал и теперь ей необходимо защитить свои 1 300 очков.
16 января Рыбакина сыграла первый матч на Australian Open против чешской теннисистки Каролины Плишковой и одержала победу в двух сетах (7:6, 6:4).
В 1/32 финала Елена встретится на корте с россиянкой Анной Блинковой.
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