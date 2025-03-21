Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина провела стартовый матч на турнире в Майами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Соперницей казахстанки во втором круге была американка Эшлин Крюгер. Поединок прошёл в три сета и завершился поражением Рыбакиной — 4:6, 6:2, 4:6.

Турнир в Майами проходит с 19 по 29 марта, призовой фонд составляет 8 963 700 долларов, чемпионка получит 1 124 380 долларов и 1 000 очков.

В 2025 году Рыбакина ещё не выигрывала титулов.