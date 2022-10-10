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sports.kz Сегодня, 09:15
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Фото: sports.kz

Елена Рыбакина покинула топ-100 рейтинга WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённую версию рейтинга спортсменок в одиночном и парном разрядах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Топ-3 осталась неизменной: лидирует Ига Свёнтек из Польши, второе место — у Онс Жабер из Туниса, третья — эстонка Анетт Контавейт.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина осталась на 26-й строчке. Юлия Путинцева — по-прежнему 47-я.

В парном разряде сильнейшими теннисистками остаются чешские спортсменки Катерина Синякова и Барбора Крейчикова, а также Элизе Мертенс из Бельгии.

Казахстанка Анна Данилина сохранила за собой 21-е место. Рыбакина потеряла три позиции и стала 102-й.

Напомним, ЕленаРыбакина осталась без финала на турнире в Чехии, проиграв в полуфинале турнира в Остраве чешке Барборе Крейчиковов (23-я ракетка мира). 

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#теннис #Елена Рыбакина #рейтинг
Журналист
Сегодня, 09:15
453
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