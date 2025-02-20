Седьмая ракетка мира Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира категории WTA1000 в Дубае, передаёт BaigeNews.kz.

В матче 1/4 финала казахстанка одержала уверенную победу над американкой Софией Кенин (56 WTA) со счётом 6:2, 7:6 (7:2). Счёт в личных встречах Елены и Софии теперь 3:0.

Матч продолжался 1 час и 25 минут. За это время казахстанка выполнила 17 подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

За выход в финал турнира Елена поборется с 14-й ракеткой мира Мирой Андреевой из России, которая сенсационно обыграла пятикратную чемпионку турниров "Большого Шлема", вторую ракетку мира Игу Швёнтек - 6:3, 6:3.