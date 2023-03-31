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Елена Рыбакина отметилась впечатляющим достижением во время матча с третьей ракеткой мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина в эти минуты проводит матч полуфинальной стадии турнира Miami Open в США.

Соперницей Рыбакиной, занимающей седьмую строчку в мировом рейтинге, является третий номер табеля о рангах WTA Джессика Пегула из США. Первый сет завершился в пользу Рыбакиной на тай-брейке - 7:6 (3). Матч дважды прерывался из-за дождя, сейчас теннисистки играют второй сет.

Как отмечает OptaAce, Рыбакина выиграла свой седьмой тай-брейк в 2023 году. Кроме того, Елена еще не проиграла ни одного сета на тай-брейке, ее послужной список по этому показателю в текущем году - 7-0. Это больше, чем у любого игрока WTA за год.