Елена Рыбакина отказалась продолжать матч в Берлине против Азаренко

Четвёртая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина снялась с турнира категории WTA-500 в Берлине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Чемпионат.

Пресс-служба WTA сообщила, что Елена вынужденно прекратила матч против Виктории Азаренко (Беларусь) из-за болей в области живота. Рыбакина отказалась от продолжения борьбы при счёте 3:1 в первом сете в пользу Азаренко.

Соревнования в Берлине проходят с 17 по 23 июня, призовой фонд составляет 802 237 евро.

Накануне Рыбакина во втором круге турнира Ecotrans Ladies Open в Берлине обыграла россиянку Веронику Кудерметову, занимающую 35-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6:4, 7:5.