Елена Рыбакина официально лишилась шансов на большой турнир WTA

Фото: sports.kz

Итоговый турнир WTA официально пройдёт без чемпионки Уимблдона Елены Рыбакиной, которая на данный момент занимает 24-ю строчку рейтинга, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Как сообщает Telegram-канал "Спорт Шредингера", казахстанка во втором круге проиграла пятой ракетке мира и третьей сеяной турнира в Гвадалахаре (WTA-1000) американке Джессике Пегуле.

Встреча, продолжавшаяся два часа пять минут, завершилась со счётом 6:2, 3:6, 6:7 (8).

Следующей соперницей американской теннисистки будет канадка Бьянка Андрееску (59).