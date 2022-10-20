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  • Елена Рыбакина официально лишилась шансов на большой турнир WTA
sports.kz Сегодня, 08:44
219
Фото: sports.kz

Елена Рыбакина официально лишилась шансов на большой турнир WTA

Итоговый турнир WTA официально пройдёт без чемпионки Уимблдона Елены Рыбакиной, которая на данный момент занимает 24-ю строчку рейтинга, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz. 

Как сообщает  Telegram-канал "Спорт Шредингера", казахстанка во втором круге проиграла пятой ракетке мира и третьей сеяной турнира в Гвадалахаре (WTA-1000) американке Джессике Пегуле.

Встреча, продолжавшаяся два часа пять минут, завершилась со счётом 6:2, 3:6, 6:7 (8).

Следующей соперницей американской теннисистки будет канадка Бьянка Андрееску (59).

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#Елена Рыбакина #теннис #рейтинг
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:44
219
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