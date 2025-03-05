Елена Рыбакина одержала разгромную победу в финале турнира в США
Сегодня, 14:42
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Сегодня, 14:42Сегодня, 14:42
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Представители Казахстана и США, Елена Рыбакина и Тейлор Фритц, одержали уверенную победу на выставочном турнире "Кубок Эйзенхауэра" в США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz. В финале, который прошел в формате тай-брейков среди смешанных пар, они разгромили местных игроков Мэдисон Киз и Томми Пола с результатом 10:4. В ходе турнира Рыбакина и Фритц также победили пару Даниил Медведев — Аманда Анисимова, а затем нанесли поражение Бену Шелтону и Эмме Наварро.
Этот турнир проводится перед престижным "Мастерсом" в Индиан-Уэллсе, где Рыбакина начнет свое выступление со второго круга.
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