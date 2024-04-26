Елена Рыбакина одержала пятую подряд победу на грунте в этом сезоне
Сегодня, 16:30
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Сегодня, 16:30Сегодня, 16:30
79Фото: ktf.kz
Казахстанка Елена Рыбакина успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Мадриде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.
В матче второго круга Елена обыграла итальянку Лючию Бронцетти (46 WTA) со счётом - 6:4, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. Рыбакина в этой встрече шесть раз подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных.
В третьем круге "тысячника" Елена сыграет с победительницей противостояния между Мартой Костюк (21 WTA) и Майар Шериф (72 WTA).
Неделю назад первая ракетка Казахстана выиграла престижный грунтовый турнир категории WTA-500 в Штутгарте.
В матче второго круга Елена обыграла итальянку Лючию Бронцетти (46 WTA) со счётом - 6:4, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. Рыбакина в этой встрече шесть раз подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных.
В третьем круге "тысячника" Елена сыграет с победительницей противостояния между Мартой Костюк (21 WTA) и Майар Шериф (72 WTA).
Неделю назад первая ракетка Казахстана выиграла престижный грунтовый турнир категории WTA-500 в Штутгарте.
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