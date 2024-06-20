Елена Рыбакина обыграла российскую теннисистку в Берлине

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в четвертьфинал турнира WTA 500, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.



Елена Рыбакина во втором круге турнира Ecotrans Ladies Open в Берлине обыграла россиянку Веронику Кудерметову, занимающую 35-ю строчку рейтинга WTA, со счетом 6:4, 7:5.



Соперницы провели на корте 1 час и 36 минут. Казахстанка упрочила преимущество в очном противостоянии - 5:0.



За выход в полуфинал Елена сыграет с белоруской Викторией Азаренко.

"Я долго ждала этого матча. Очень рада вернуться на траву. Наши матчи проходили всегда в разных условиях и на разных кортах. Мы хорошо знаем друг друга. Я попытаюсь сосредоточиться и сделать всё, что в моих силах. Пока просто счастлива от победы", — сказала Рыбакина в послематчевом интервью на корте.