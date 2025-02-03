Лучшая казахстанская теннисистка и пятая ракетка мира Елена Рыбакина объявила о начале сотрудничества с итальянским тренером Давиде Сангвинетти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Я провела неделю подготовки с ним и чуть-чуть - со Стефано. Немного знала его раньше. Он был свободен и иногда общался с Вуковым, поскольку они знакомы. Посмотрим, как пойдёт, но пока я довольна нашей работой", - заявила Рыбакина.

В 2024 году Елена Рыбакина прекратила сотрудничество с хорватом Стефано Вуковым и до Итогового турнира WTA оставалась без наставника. В том розыгрыше ее тренером был Горан Иванишевич.

В январе 2025-го Рыбакина вернула Вукова, но вскоре он был отстранен от работы в WTA. В конце месяца завершилось и сотрудничество с Иванишевичем.