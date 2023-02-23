Елена Рыбакина объяснила отказ от участия на турнире в Дубае

Теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала решение не участвовать в турнире WTA в Дубае, передаёт BaigeNews.kz

В своём Instagram спортсменка поблагодарила фанатов за поддержку и объяснила свой поступок.

"К сожалению, сегодня мне пришлось отказаться от участия в DDF Tennis Championships в одиночном и парном разряде из-за травмы поясницы. Я уверена, что скоро смогу восстановиться. Не могу дождаться возвращения в Дубай в следующем году! Спасибо за поддержку", - написала Рыбакина.