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  • Елена Рыбакина объяснила отказ от участия на турнире в Дубае
Федерация тенниса Казахстана Сегодня, 05:42
57
Сегодня, 05:42
57
Фото: Федерация тенниса Казахстана

Елена Рыбакина объяснила отказ от участия на турнире в Дубае

Теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала  решение не участвовать в турнире WTA в Дубае, передаёт BaigeNews.kz

В своём Instagram спортсменка поблагодарила фанатов за поддержку и объяснила свой поступок.

"К сожалению, сегодня мне пришлось отказаться от участия в DDF Tennis Championships в одиночном и парном разряде из-за травмы поясницы. Я уверена, что скоро смогу восстановиться. Не могу дождаться возвращения в Дубай в следующем году! Спасибо за поддержку", - написала Рыбакина.

Ранее Елена Рыбакина снялась с турнира WTA в Дубае.

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#Казахстан #ОАЭ #теннис #спорт #турнир
BaigeNews.kz
Сегодня, 05:42
57
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