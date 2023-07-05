Елена Рыбакина "обвинила" Роджера Федерера после старта на Уимблдоне

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Действующая чемпионка Елена Рыбакина провела непростой матч на Центральном корте и вышла во второй раунд Уимблдона, частично обвинив в своем нервном старте присутствие легендарного Роджера Федерера, сидевшего в королевской ложе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Как пишет Yahoo.com, Рыбакина обыграла Шелби Роджерс из США со счетом 4:6, 6:1, 6:2 в первом раунде, а бывший восьмикратный чемпион Уимблдона Федерер смотрел на нее с трибун.

"Может быть, поэтому я нервничала, потому что на самом деле мне очень нравится Роджер. Когда я была моложе, я всегда смотрела, как он играет. Атмосфера и внимание на центральном корте отличаются от прошлогодних, потому что в прошлом году я начинала на корте меньшего размера. Сразу же вы идете на этот большой корт. Я думаю, что для меня это новая глава, и мне нужно к этому привыкнуть и попытаться сохранить свой уровень", - сказала она.

Ранее Рыбакина выиграла стартовый матч на Уимблдоне.