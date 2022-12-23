Елена Рыбакина обратилась к казахстанцам

В Астане состоялось вручение первой в истории национальной спортивной премии "Жеңімпаз рухы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ktf.kz. Данными наградами в области спорта Министерство культуры и спорта РК отметило лучших спортсменов, тренеров, спортивные организации, журналистов и других.

В номинации "Прорыв года" победительницей стала первая ракетка Казахстана, чемпионка "Уимблдона-2022" Елена Рыбакина.

"Благодарю всех, кто проголосовал за меня в номинации "Прорыв года". Это очень почётно и многое значит для меня. К сожалению, я не смогла получить награду лично, так как нахожусь сейчас на сборах и совсем скоро уезжаю на соревнования в Австралию. Еще раз хочу сказать огромное спасибо всем казахстанцам - кто болел и переживал за меня в течение года. Надеюсь, что буду продолжать радовать вас своей игрой и результатами в наступающем году. Поздравляю всех победителей в номинациях, желаю успехов и всего самого наилучшего", - поделилась эмоциями Елена Рыбакина.