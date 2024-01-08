Елена Рыбакина обратилась к казахстанским болельщикам
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Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина поблагодарила болельщиков за активную поддержку после победы на турнире в Брисбене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
"Огромное спасибо всем за поддержку, особенно казахстанским болельщикам. Всегда приятно читать ваши сообщения и видеть вас на трибунах в разных уголках мира", - написала Елена у себя в Instagram.
Елена Рыбакина в финале турнира WTA 500 Brisbane International уверенно победила вторую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси. Благодаря победе в Брисбене лидер женской сборной Казахстана заработала 220 тысяч долларов США призовых, 500 рейтинговых очков и в обновленном женском мировом рейтинге поднимется на 3-ю строчку.
Казахстанскую теннисистку с победой в Австралии поздравил Президент Казахстана.
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