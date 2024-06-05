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Елена Рыбакина не сыграет в полуфинале турнира "Ролан Гаррос"-2024

Сегодня, 20:27
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sports.kz Сегодня, 20:27
Сегодня, 20:27
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Фото: sports.kz

Казахстанская четвертая ракетка мира Елена Рыбакина сыграла четвертьфинальный матч на Открытом чемпионате Франции ("Ролан Гаррос"), в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

“В игре за выход в полуфинал турнира Большого шлема на грунте Рыбакина встретилась на корте с представительницей Италии Жасмин Паолини (15-й номер WTA).

По итогам трех сетов казахстанка потерпела поражение с общим счетом 2:6, 6:4, 4:6. Встреча продлилась два часа и четыре минуты”, - пишет издание.

Соперница Паолини определится в четвертом четвертьфинале, где сыграют вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко и 17-летняя россиянка Мирра Андреева.

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