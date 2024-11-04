Елена Рыбакина не смогла выйти из группы на итоговом турнире в Эр-Рияде
Сегодня, 22:25
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Сегодня, 22:25Сегодня, 22:25
175Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (5 место в рейтинге WTA) не смогла выйти из группы на Итоговом турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Рыбакина лишилась шансов на продолжение борьбы после того, как белоруска Арина Соболенко (1 место) одержала победу над итальянской теннисисткой Жасмин Паолини (4 место) — 6:3, 7:5.
Таким образом, Соболенко с двумя победами является лидером группы, по одной победе имеют Паолини и китаянка Чжэн Циньвэнь (7 место), а у Рыбакиной — два поражения.
В заключительном матче на турнире Елена Рыбакина встретится с Ариной Соболенко.
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