Елена Рыбакина начала сотрудничество с итальянским тренером
Об этом теннисистка сообщила в Instagram.
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Перемены в штабе одной из главных звёзд казахстанского тенниса - Елена Рыбакина, занимающая 10-ю строчку в мировом рейтинге WTA, объявила о начале сотрудничества с новым специалистом по физподготовке - Альдо Кьяри, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом теннисистка сообщила в Instagram, выложив видео с тренировки и лаконичным комментарием:
"Добро пожаловать в команду".
Альдо Кьяри - опытный итальянский тренер, известный по работе с рядом профессиональных игроков. Его задача - усилить физическую выносливость и подготовить Рыбакину к сложному сезону на грунте и траве.
Тем временем Елена продолжает доказывать свою форму не только в Instagram, но и на корте. На прошлой неделе она приняла участие в матчах квалификации Кубка Билли Джин Кинг, отказавшись от защиты титула в Штутгарте ради сборной Казахстана. Решение оправдало себя: Рыбакина уверенно обыграла Кимберли Биррелл (62-е место) со счётом 6:3, 7:6, а затем без особых проблем прошла Юлиану Лисарасо из Колумбии (680-е место) - 6:1, 6:2.
Ранее мы сообщали, что Рыбакина за 52 минуты отправила Казахстан в финал Кубка мира.
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