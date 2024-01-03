Елена Рыбакина начала 2024 год с яркой победы

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла австралийку в матче в рамках 1/16 финала турнира WTA 500 в Австралии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Соперницей казахстанки выступила местная спортсменка Оливия Гадеки (124-е место). В итоге Рыбакина одержала уверенную победу по итогам двух сетов — 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час и 12 минут", - пишет издание.

На следующей стадии оппоненткой Елены Рыбакиной станет победительница пары Элиза Мертенс (30) — Слоан Стивенс (44).