Елена Рыбакина начала 2024 год с яркой победы
Сегодня, 16:15
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Сегодня, 16:15Сегодня, 16:15
170Фото: Baigenews.kz
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла австралийку в матче в рамках 1/16 финала турнира WTA 500 в Австралии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"Соперницей казахстанки выступила местная спортсменка Оливия Гадеки (124-е место). В итоге Рыбакина одержала уверенную победу по итогам двух сетов — 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час и 12 минут", - пишет издание.
На следующей стадии оппоненткой Елены Рыбакиной станет победительница пары Элиза Мертенс (30) — Слоан Стивенс (44).
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