Елена Рыбакина: Могу обыграть любого соперника вне зависимости от покрытия

Четвёртая ракетка мира, казахстанка Елена Рыбакина ответила на вопрос о покрытии на предстоящем "Ролан Гаррос", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

"Чувствую себя уверенно вне зависимости от покрытия. И, если выложиться на максимум, я могу обыграть любого соперника. После победы на турнире в Бухаресте в 2019 году я убедилась, что могу хорошо играть и на грунте. Просто мне нужно подготовиться по-другому. Может быть, нужно больше времени для подготовки. А также опыт предыдущих лет. Мы пытаемся улучшить все аспекты игры, и, думаю, нам ещё многое предстоит сделать, но всё идет в правильном направлении", — приводит слова Рыбакиной Tennis Majors.