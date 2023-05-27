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  • Елена Рыбакина: Могу обыграть любого соперника вне зависимости от покрытия
instagram.com/lenarybakina Сегодня, 13:19
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Сегодня, 13:19
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Фото: instagram.com/lenarybakina

Елена Рыбакина: Могу обыграть любого соперника вне зависимости от покрытия

Четвёртая ракетка мира, казахстанка Елена Рыбакина ответила на вопрос о покрытии на предстоящем "Ролан Гаррос", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

"Чувствую себя уверенно вне зависимости от покрытия. И, если выложиться на максимум, я могу обыграть любого соперника. После победы на турнире в Бухаресте в 2019 году я убедилась, что могу хорошо играть и на грунте. Просто мне нужно подготовиться по-другому. Может быть, нужно больше времени для подготовки. А также опыт предыдущих лет. Мы пытаемся улучшить все аспекты игры, и, думаю, нам ещё многое предстоит сделать, но всё идет в правильном направлении", — приводит слова Рыбакиной Tennis Majors.

Напомним, первый круг Открытого чемпионата Франции "Ролан Гаррос" стартует 28 мая.

Соперницей Рыбакиной станет 16-летняя представительница Чехии Бренда Фрухвиртова. 

Юлия Путинцева сыграет с представительницей Бельгии Мариной Заневской.

Александр Бублик встретится с итальянцем Джулио Зеппиери, а Тимофей Скатов с болгарином Григором Димитровым.

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Сегодня, 13:19
199
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