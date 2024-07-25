Елена Рыбакина лишилась топовых соперниц на Олимпиаде-2024

Автор Youtube-канала Tennis Talk with Cam Williams перечислил топовых теннисисток, которые точно не выступят на предстоящих Олимпийских играх в Париже (Франция), передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

На данный момент известно, что из топ-20 рейтинга WTA не примут участия в Олимпиаде следующие спортсменки: Арина Соболенко (3-е место), Дарья Касаткина (12-е место), Людмила Самсонова (13-е место), Мэдисон Киз (14-е место), Онс Жабер (16-е место), Анна Калинская (17-е место), Маркета Вондроушова (18-е место), Виктория Азаренко (20-е место),

Напомним, на Олимпиаде в Париже выступит лучшая теннисистка Казахстана - Елена Рыбакина, которая в рейтинге WTA занимает 4-е место.