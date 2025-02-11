Седьмая ракетка мира Елена Рыбакина вышла в третий круг на турнире категории WTA 1000 в Дохе (Катар), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.

Казахстанка одержала победу над представительницей США Питон Стирнс (47 WTA) — 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час и 14 минут. За это время Рыбакина выполнила шесть подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16 заработанных.

За выход в четвертьфинал Елена поспорит с победительницей матча между россиянкой Миррой Андреевой и словачкой Ребеккой Шрамковой.

48-я ракетка мира Александр Бублик на турнире категории ATP 250 в матче первого круга одержал победу над французом Ришаром Гаске (128 ATP) со счётом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час и 23 минуты. За это время Бублик выполнил 13 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге Александр встретится с французом Уго Умбером, который является действующим чемпионом соревнования.