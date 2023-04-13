Елена Рыбакина: Бывают дни, когда хочется бросить теннис

Фото: BaigeNews.kz

Лидер женской сборной Казахстана, седьмая ракетка мира Елена Рыбакина на предматчевой пресс-конференции турнира Кубка Билли Джин Кинг ответила на вопросы журналистов. Спортсменка призналась, что после поражений у неё появляется желание бросить теннис, передаёт BaigeNews.kz.

"У всех бывают дни, когда хочется, может быть, забросить теннис. Такие мысли часто появляются после обидных поражений. Но сыграв финал, мне удалось продолжить также хорошо выступать. В целом меня поддерживает, конечно же, семья, друзья, команда. И с ними я нахожусь достаточно много времени вместе. И мне повезло, что несмотря на результаты, всегда есть поддержка. Проигрыш не избежать. Ты не можешь выигрывать постоянно, с этим нужно смириться и продолжать работать".

Теннисистка также рассказала, как восстанавливается после турниров.

"Восстановление — это, наверное, просто хороший сон, правильное питание, всё такое достаточно стандартное. Свободного времени не так много, но в целом стараюсь провести с близкими, друзьями. Если есть какая-то возможность, выбраться куда-то и что-то посмотреть".

Напомним, что матчи между сборными Казахстана и Польшей пройдут 14 и 15 апреля на Beeline Arena в Астане. Команды будут играть до трёх побед. Победитель противостояния выйдет в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг.

Матчи начнутся в 13:30 по времени Астаны.