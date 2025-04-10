  • 10 Апреля, 22:35
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Елена Бахмутова завершила работу в фонде "Даму"

Она была независимым директором более шести лет.

Сегодня, 20:47
АВТОР
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фонд "Даму" Сегодня, 20:47
Сегодня, 20:47
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Фото: фонд "Даму"

Елена Бахмутова покинула пост независимого директора в фонде "Даму", передаёт BaigeNews.kz.

Председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана завершила деятельность в составе совета директоров "Даму".

В фонде отметили, что Бахмутова имеет обширный опыт работы в финансовом секторе и органах государственного управления. Была независимым директором Фонда "Даму" более 6 лет и возглавляла Комитет по аудиту и управлению рисками.

"За время участия Елены Бахмутовой в работе Совета директоров были реализованы значимые инициативы, направленные на усиление финансовой устойчивости Фонда. Особое внимание было уделено повышению эффективности внутренних процессов, в частности, в работе внутреннего аудита и системы риск-менеджмента", - отметили в фонде.

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