Елена Бахмутова завершила работу в фонде "Даму"
Она была независимым директором более шести лет.
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Елена Бахмутова покинула пост независимого директора в фонде "Даму", передаёт BaigeNews.kz.
Председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана завершила деятельность в составе совета директоров "Даму".
В фонде отметили, что Бахмутова имеет обширный опыт работы в финансовом секторе и органах государственного управления. Была независимым директором Фонда "Даму" более 6 лет и возглавляла Комитет по аудиту и управлению рисками.
"За время участия Елены Бахмутовой в работе Совета директоров были реализованы значимые инициативы, направленные на усиление финансовой устойчивости Фонда. Особое внимание было уделено повышению эффективности внутренних процессов, в частности, в работе внутреннего аудита и системы риск-менеджмента", - отметили в фонде.
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