Елена Бахмутова покинула пост независимого директора в фонде "Даму", передаёт BaigeNews.kz.

Председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана завершила деятельность в составе совета директоров "Даму".

В фонде отметили, что Бахмутова имеет обширный опыт работы в финансовом секторе и органах государственного управления. Была независимым директором Фонда "Даму" более 6 лет и возглавляла Комитет по аудиту и управлению рисками.