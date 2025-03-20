Министерство культуры и информации Республики Казахстан приступило к реализации масштабного проекта, направленного на укрепление потенциала местных сообществ в сфере охраны нематериального культурного наследия (НКН) в соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО 2003 года, передаёт BaigeNews.kz.

Цель инициативы – сохранение уникальных традиций и культурных практик Казахстана, которые являются важной частью национальной идентичности.

Для успешного внедрения проекта Министерство подписало меморандумы о сотрудничестве с акиматами Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской и Жетысуской областей. Это позволит реализовать технический грант ЮНЕСКО и создать системный подход к сохранению нематериального наследия на региональном уровне.

Основные задачи проекта

Создание региональных механизмов охраны и популяризации элементов нематериального культурного наследия.

Проведение семинаров и тренингов для специалистов, преподавателей и представителей местных сообществ.

Обучение методам инвентаризации и документирования элементов НКН, а также эффективному взаимодействию с носителями традиций.

Разработка информационных материалов и содействие включению элементов НКН в Национальный перечень и списки ЮНЕСКО.

Значение для Казахстана

Проект позволит повысить квалификацию специалистов, создать устойчивую систему передачи культурного наследия и укрепить социальную сплоченность. Международное признание уникальных традиций Казахстана также откроет новые возможности для их защиты и популяризации.