Элементы нематериального наследия Казахстана могут попасть в списки ЮНЕСКО
Министерство культуры запускает масштабную инициативу по охране традиций Казахстана.
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Министерство культуры и информации Республики Казахстан приступило к реализации масштабного проекта, направленного на укрепление потенциала местных сообществ в сфере охраны нематериального культурного наследия (НКН) в соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО 2003 года, передаёт BaigeNews.kz.
Цель инициативы – сохранение уникальных традиций и культурных практик Казахстана, которые являются важной частью национальной идентичности.
Для успешного внедрения проекта Министерство подписало меморандумы о сотрудничестве с акиматами Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской и Жетысуской областей. Это позволит реализовать технический грант ЮНЕСКО и создать системный подход к сохранению нематериального наследия на региональном уровне.
Основные задачи проекта
Создание региональных механизмов охраны и популяризации элементов нематериального культурного наследия.
Проведение семинаров и тренингов для специалистов, преподавателей и представителей местных сообществ.
Обучение методам инвентаризации и документирования элементов НКН, а также эффективному взаимодействию с носителями традиций.
Разработка информационных материалов и содействие включению элементов НКН в Национальный перечень и списки ЮНЕСКО.
Значение для Казахстана
Проект позволит повысить квалификацию специалистов, создать устойчивую систему передачи культурного наследия и укрепить социальную сплоченность. Международное признание уникальных традиций Казахстана также откроет новые возможности для их защиты и популяризации.
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