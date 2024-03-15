Электроснабжение восстановлено в 62 населённых пунктах Алматинской области
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Электроснабжение восстановлено в 62 населённых пунктах Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.
В Енбекшиказахском районе — в сёлах Тескенсу, Ашысай, Каратурык, Лавар, Май, Байсеит, Масак, Нурлы, Малыбай, Кайрат, Жана-Шаруа, Дихан, Актоган, Асы-Сага, Каражота, Кокпек, Бабатаган, Ф 8-59 Байтерек, Азат, Болек, Таутургень, Тургень, Коктюбе.
В Талгарском районе — в городе Талгар и посёлках Бельбулак, Талдыбулак, Бірлік, Туздыбастау, Гульдала, Бесагаш, Панфилова, Рыскулова.
В Илийском районе — в посёлках Жанадаур, Коянкус, Жаналык, Байсерке, Жомарт и дачах Ардагер, Ветеран.
В Жамбылском районе — в сёлах Каргалы, Карасу, Мынбай, Самсы, Балгабек-Кыдырбекулы, Умбеталы.
В Карасайском районе — в сёлах Айтей, Иргели, Жандосов, Чемолган, Елтай, Береке, Кошмамбет, Жамбыл, Шалкар, Шутерек, Кемертоган, Коктоган, Турар, Жалпаксай, Кулашы, Батан, Улан, на даче Рахат и в городе Каскелен.
В Уйгурском районе — в сёлах Сумбе, Ташкарасу и Арасан.
"Мы выражаем благодарность всему персоналу оперативно-выездным бригадам РЭС "Алатау жарык компаниясы" за оперативную работу по аварийно-восстановительным работам и отличную координацию диспетчеров", — отметили в акимате.
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