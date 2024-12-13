  • 13 Декабря, 23:03
  • BAIGENEWS

Электроснабжение восстановили в Астане

Без света находились 11 жилых комплексов и два административных здания в центре города.

Сегодня, 22:26
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pxhere.com Сегодня, 22:26
Сегодня, 22:26
86
Фото: pxhere.com

Электроснабжение объектов, находившихся на ограничении в результате аварийного отключения на ПС "Чубары", полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Астана-РЭК", передаёт BaigeNews.kz.

Причиной инцидента стало повреждение линии 10 кВ, вызванное хищением оболочек кабелей.

"В результате технологического нарушения на ограничении находились три распределительных пункта, обеспечивающие электроснабжение 11 жилых комплексов и двух административных зданий. Для устранения повреждения были задействованы восемь оперативно-выездных бригад", - сообщили в компании.

Самое читаемое

Наверх