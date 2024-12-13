Электроснабжение объектов, находившихся на ограничении в результате аварийного отключения на ПС "Чубары", полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Астана-РЭК", передаёт BaigeNews.kz.

Причиной инцидента стало повреждение линии 10 кВ, вызванное хищением оболочек кабелей.