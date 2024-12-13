Электроснабжение восстановили в Астане
Без света находились 11 жилых комплексов и два административных здания в центре города.
Сегодня, 22:26
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Сегодня, 22:26Сегодня, 22:26
86Фото: pxhere.com
Электроснабжение объектов, находившихся на ограничении в результате аварийного отключения на ПС "Чубары", полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Астана-РЭК", передаёт BaigeNews.kz.
Причиной инцидента стало повреждение линии 10 кВ, вызванное хищением оболочек кабелей.
"В результате технологического нарушения на ограничении находились три распределительных пункта, обеспечивающие электроснабжение 11 жилых комплексов и двух административных зданий. Для устранения повреждения были задействованы восемь оперативно-выездных бригад", - сообщили в компании.
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