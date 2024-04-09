Электроснабжение вернули в сёла в Акмолинской области

Свет вновь появился в населённых пунктах Жаркаинского и Есильского районов Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

В начале апреля на реке Есиль плавучими льдинами сбито четыре опоры линии ВЛ-35, что привело к отключению электричества в сёлах.

Провести восстановительные работы было невозможно из-за высокого уровня воды в реке Есиль.