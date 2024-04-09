  • 9 Апреля, 21:51
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Электроснабжение вернули в сёла в Акмолинской области

Сегодня, 21:43
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акимат Акмолинской области Сегодня, 21:43
Сегодня, 21:43
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Фото: акимат Акмолинской области

Свет вновь появился в населённых пунктах Жаркаинского и Есильского районов Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

В начале апреля на реке Есиль плавучими льдинами сбито четыре опоры линии ВЛ-35, что привело к отключению электричества в сёлах.

Провести восстановительные работы было невозможно из-за высокого уровня  воды в реке Есиль.

"В рамках взаимодействия акимом Акмолинской области совместно с министром обороны принято оперативное решение по отправке 10 дизельных генераторов для обеспечения электричеством населённых пунктов Жаркаинского и Есильского района. Данная мера является временной, до завершения ремонтных работ", - уточнили в акимате.

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