Электроснабжение вернули в сёла в Акмолинской области
Сегодня, 21:43
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Сегодня, 21:43Сегодня, 21:43
45Фото: акимат Акмолинской области
Свет вновь появился в населённых пунктах Жаркаинского и Есильского районов Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.
В начале апреля на реке Есиль плавучими льдинами сбито четыре опоры линии ВЛ-35, что привело к отключению электричества в сёлах.
Провести восстановительные работы было невозможно из-за высокого уровня воды в реке Есиль.
"В рамках взаимодействия акимом Акмолинской области совместно с министром обороны принято оперативное решение по отправке 10 дизельных генераторов для обеспечения электричеством населённых пунктов Жаркаинского и Есильского района. Данная мера является временной, до завершения ремонтных работ", - уточнили в акимате.
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