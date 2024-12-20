Электроснабжение Аягоза полностью восстановлено
Сегодня, 01:45
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Сегодня, 01:45Сегодня, 01:45
68Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
В Аягозе полностью восстановлено электроснабжение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Абайской области.
"Все работы по восстановлению подачи электроэнергии в Аягозском районе успешно завершены. Всего в восстановительных работах было задействовано около 40 специалистов, а также необходимая техника. На данный момент все сельские округа и город Аягоз полностью обеспечены электроэнергией", – сообщается в пресс-релизе.
Ранее акимат области сообщал, что 18 декабря в 23:30 произошло возгорание на подстанции АО "Объединенная ЭнергоСервисная Компания" (ОЭСК). В результате без электроснабжения временно остались сельский округ Мамырсу и часть города Аягоз.
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