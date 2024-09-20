Электрошокер обнаружили у подростка в Алматинской области

В Алматинской области завершилось оперативное мероприятие "Подросток. Полицейские совместно с представителями органов образования, здравоохранения, местных исполнительных органов и общественности провели рейды и выявили 572 административных правонарушения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Это 366 фактов нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей, 132 – за неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего, 18 мелких хулиганств, 27 хулиганств, 12 фактов распития алкогольных напитков в общественных местах", – отметили в УМПС ДП Алматинской области.

В Талгарском районе у школьника обнаружили электрошокер. Его родители привлечены к ответственности, с несовершеннолетним провели профилактическую беседу.

В отношении владельцев шести развлекательных заведений и родителей несовершеннолетних подростков, находившихся там, составлены адмпротокола.

Также за время ОПМ стражи порядка поставили на профилактический учет 26 несовершеннолетних, склонных к правонарушениям, и 28 неблагополучных родителей, поместили в центры поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 23 детей.