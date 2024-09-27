  • 27 Сентября, 17:44
  • BAIGENEWS

Электрощитовая загорелась в одном из ЖК Астаны

Сегодня, 16:47
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 16:47
Сегодня, 16:47
109
Фото: МЧС РК

В Астане тушат возгорание электрощитовой в одном из жилых комплексов по улице Бухар жырау, передаёт BaigeNews.kz.

По данным МЧС, пожар локализован на предварительной площади 20 погонных метров.

"По уточнённой информации, произошло горение кабеля со второго по шестой этажи. Производится эвакуация жителей. Информация по пострадавшим не поступала", - сообщили в ведомстве.

Самое читаемое

Наверх