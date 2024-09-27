Электрощитовая загорелась в одном из ЖК Астаны
Сегодня, 16:47
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:47Сегодня, 16:47
109Фото: МЧС РК
В Астане тушат возгорание электрощитовой в одном из жилых комплексов по улице Бухар жырау, передаёт BaigeNews.kz.
По данным МЧС, пожар локализован на предварительной площади 20 погонных метров.
"По уточнённой информации, произошло горение кабеля со второго по шестой этажи. Производится эвакуация жителей. Информация по пострадавшим не поступала", - сообщили в ведомстве.
Самое читаемое
- Три трупа нашли во время ремонта тепломагистрали в Балхаше
- Узбекистан вопросы задавать не будет, мы будем только радоваться – глава "Узатома" об АЭС в Казахстане
- 15-летнюю девочку выдали замуж за насильника в Атырау
- Брат Салтанат Нукеновой взыскал с Бишимбаева компенсацию морального вреда
- Министерство обороны Казахстана планирует открыть Академию военной медицины