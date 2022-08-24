Электросамокаты приравняют к автомобилям - полиция Алматы

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В Казахстане за нарушения, совершенные на электросамокатах, внедрят административную ответственность, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Алматы. В ведомстве сообщили, что разработан стандарт нововведения. После его утверждения в правила дорожного движения внесут изменения.