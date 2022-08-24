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mk.ru Сегодня, 09:55
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Фото: mk.ru

Электросамокаты приравняют к автомобилям - полиция Алматы

В Казахстане за нарушения, совершенные на электросамокатах, внедрят административную ответственность, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Алматы. В ведомстве сообщили, что разработан стандарт нововведения. После его утверждения в правила дорожного движения внесут изменения. 

"Назрела необходимость на законодательном уровне определить статус электросамокатов как транспортного средства. Соответственно, определить управляющих электросамокатами как участников дорожного движения, где предусматриваются как права, так и обязанности. Сейчас разработан стандарт, в перспективе с внесением изменений в правила дорожного движения. Как только они будут внесены, это отразится и на Кодексе об административных правонарушениях" - сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

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#ПДД #электросамокаты
Сегодня, 09:55
188
Журналист

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