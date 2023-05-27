Электросамокат с человеком взорвался на улице в Санкт-Петербурге

Фото: pixabay

Взрыв электросамоката на улице Санкт-Петербурга попал на видео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Bazа

Сообщается, что мужчина ехал на своём личном самокате, когда тот внезапно заискрил, а уже в следующую секунду вспыхнул ярким пламенем. 45-летний владелец электросамоката получил 20% ожог задней поверхности бёдер и поясницы — его госпитализировали в ожоговую реанимацию.