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pixabay Сегодня, 12:34
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Сегодня, 12:34
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Фото: pixabay

Электросамокат с человеком взорвался на улице в Санкт-Петербурге

Взрыв электросамоката на улице Санкт-Петербурга попал на видео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Bazа

Сообщается, что мужчина ехал на своём личном самокате, когда тот внезапно заискрил, а уже в следующую секунду вспыхнул ярким пламенем. 45-летний владелец электросамоката получил 20% ожог задней поверхности бёдер и поясницы — его госпитализировали в ожоговую реанимацию.

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Сегодня, 12:34
454
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