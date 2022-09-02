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“Электронный кошелек” и “умная копилка”: эксперт об инициативах в социальной политике
Руководитель группы стратегического анализа НАО “Казахстанский институт общественного развития” Лязат Нуркатова прокомментировала озвученные в Послании президента Казахстана инициативы в сфере социальной политики, передает корреспондент BaigeNews.kz.
“Ежегодное Послание президента народу Казахстана – важное событие для всех граждан страны. Каждый находит в нем главное для себя направление. Сегодняшнее послание – это выполнение тех задач, которые были порождены настоящим временем, во многом бурном, интенсивным и тревожным. Эта программа конкретных практических дел, безусловно, касается всех казахстанцев”, - сказала Лязат Нуркатова.
По ее словам, глава государства, находя ответы на глобальные и внутренние проблемы, сформулировал четкий месседж по пяти направлениям, один из которых сконцентрирован на качественном росте человеческого капитала.
“Это, в свою очередь, предполагает расширение доступности образования для молодых людей с последующей социальной адаптацией, повышение качества обучения, подготовку политического класса управленцев, внедрение в учебный процесс современных технологий и методик, в рамках обновления содержания образования. Особое внимание обратили слова президента о важности усиления качества процесса обучения. Все уровни системы образования должны отвечать современным реалиям и потребностям экономики. Наше развивающееся государство, всё более уверенно заявляющее о себе на международном уровне, не может оставаться в стороне от влияния основных мировых тенденций”, - добавила она.
Одной из актуальных проблем казахстанского общества, по ее мнению, является формирование конкурентоспособной личности, готовой не только жить в меняющихся социальных и экономических условиях, но и активно влиять на существующую действительность, изменяя ее к лучшему. И набор таких качеств как креативность, социальная ответственность, обладание развитым интеллектом, высокий уровень профессиональной грамотности и устойчивая мотивация познавательной деятельности должны стать основополагающими для молодых граждан Нового Казахстана.
“Думается, что послание президента играет важную роль в дальнейшем развитии Казахстана и верится, что страна, руководствуясь этим посланием, непременно добьется больших успехов в намеченных к реализации государственных стратегий. Нет никаких сомнений в том, что обозначенные президентом стратегические направления государственной политики по всему спектру ключевых вопросов станут новым этапом в достижении цели построения Нового и Справедливого Казахстана”, - подчеркнула руководитель группы стратегического анализа.
Кроме того, она отметила, что кризисные ситуации последних двух-трех лет в очередной раз показали уязвимость системы социальной защиты.
“Социальные службы в Казахстане не смогли скоординировать работу в межведомственных и междисциплинарных командах для установления и продвижения практики социального сопровождения семьи. Президент подчеркнул, что важным элементом благополучия граждан станет создание единой системы адресной социальной помощи (АСП). С 2023 года планируется внедрить Цифровую карту семьи и “Социальный кошелек”. Будут интегрированы различные меры государственной поддержки. Они станут понятными, адресными, проактивными”, - рассказала эксперт.
К тому же детский фонд ООН ЮНИСЕФ рекомендовал внедрить минимальный обязательный пакет услуг и социальной поддержки, который будет назначаться малообеспеченным семьям с детьми автоматически, при входе в программу АСП. Это позволит обеспечить равный подход в оказании дополнительной социальной помощи нуждающимся семьям.
“Каждая семья должна получить реальную отдачу от использования национальных богатств страны. Символично, что 1 сентября президент дал старт совершенно новой программе “Нацфонд – детям”, это исторический шаг на пути построения справедливого Казахстана. Планируется отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия. К электронному кошельку своевременно добавляется и “умная копилка”, потому что накопленные деньги будут предназначены на приобретение жилья и получение образования”, - добавила она.
Касательно опасений, связанных с ростом иждивенческих настроений, то, по ее мнению, такие риски будут всегда, но иждивенчества не будет, если оно станет невыгодным.
Эксперт прокомментировала инициативы, связанные с гарантиями высокого уровня общественных благ и поддержкой социально уязвимых категорий населения, в том числе граждан с особыми потребностями, а также создание института омбудсмена при президенте.
Так, по ее мнению, уполномоченному по этим вопросам необходимо выстроить тесную работу с социальными службами минтруда и местными организациями, НПО, работу с социально уязвимыми категориями населения, особенно находящимся в тяжелой жизненной ситуации. Это и работа с бедными, с лицами с инвалидностью, с пожилыми людьми; социальная работа в области алкоголизма и наркомании, ментального здоровья; в сфере благополучия детей и семьи; в системе ювенальной юстиции; при чрезвычайных ситуациях.
“Как вы знаете, усиление правозащитных институтов является одним из десяти приоритетных направлений политических реформ, которые влияют на системную трансформацию Казахстана в целом, и определяет новую парадигму долгосрочного развития государства. Новый общественный договор будет заключаться в условиях глубинной перестройки отношений в триаде “гражданин – бизнес – государство”. В первую очередь, государство обеспечивает равенство возможностей и справедливость для всех”, - отметила Нуркатова.
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