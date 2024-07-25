Электронные очереди внедрят ещё в 14 пунктах пропуска на границе с РФ

На границе Казахстана с Россией продолжают внедрение электронной очереди. В ближайшее время система появится ещё в 14 пунктах пропуска, передаёт BaigeNews.kz.

С 31 июля система начнёт работать в пунктах "Акбалшык", "Желкуар" (Костанайская область), "Жаныбек", "Орда" (ЗКО).

С 15 августа она будет внедрена на постах "Амангельды" (Павлодарская область), "Кызыл Жар" (СКО), "Коянбай", "Байтанат" (область Абай).

С 29 августа – "Шарбакты", "Урлютобе" (Павлодарская область), "Каракога" (СКО).

С 9 сентября – "Аят" (Костанайская область), "Алимбет" (Актюбинская область), "Шаган" (ЗКО).

"Расширение системы электронной очереди на другие пункты пропуска позволит охватить также и международные транзитные перевозки в третьи страны", - отметили в Комитете госдоходов.

Система электронной очереди CarGoRuqsat применяется на границе Казахстана с Китаем, Узбекистаном, Туркменистаном и Россией.