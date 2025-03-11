Цифровизация услуг в сфере науки секономило бюджету 150 млн тенге. Об этом на заседании правительства сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, передает BaigeNews.kz.

"Ранее для получения свидетельства об аккредитации или подачи заявки на премию и стипендию необходимо было лично обращаться в территориальные отделения правительства для граждан либо в канцелярию министерства. Процесс сопровождался большим количеством документов и зависел от графика работы учреждений. Теперь подача заявок осуществляется онлайн.

Благодаря этому срок рассмотрения заявок при полной автоматизации сократился до 15 дней.

Также мы полностью исключили бумажные сертификаты и курьерские услуги. Это позволило сэкономить госбюджет на 150 млн тенге", - сказал министр.

Глава Минцифры также отметил, что, по итогам 2024 года, было оказано более 15 тысяч госуслуг, порядка 95% — в электронном формате. В рамках цифровой трансформации науки проведен реинжиниринг 19 наиболее востребованных бизнес-процессов. Благодаря этому удалось усовершенствовать процессы, связанные: с финансированием научных исследований; выдачей свидетельств об аккредитации субъектов научной и/или научно-технической деятельности; поощрением ученых, например премии и стипендии в сфере науки.

В результате реинжиниринга эффективность бизнес-процессов увеличилась на 70%.