В Казахстане готовятся к изменениям в процессе таможенного декларирования транспортных средств, передаёт BaigeNews.kz.

Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана информирует о запуске модуля "Таможенные реестры" в ИС "Кеден".

В связи с этим, реализована возможность подачи заявлений и регистрация обеспечения исполнения обязанностей таможенных перевозчиков и таможенных представителей через модуль "Обеспечения ТПиН" в ИС "Кеден".

Данный модуль реализует принцип "одного окна", обеспечивая централизованное оказание государственной услуги от подачи заявления до регистрации обеспечения.

"Для удобства участников ВЭД рекомендуется осуществлять прием заявлений через ИС "Кеден", за исключением заявлений о предоставлении оригиналов договора залога и отчета об оценке имущества (досыл), которые необходимо принимать через ИС E-Otinish", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что регистрация обеспечения исполнения обязанностей таможенных перевозчиков и таможенных представителей через ИС "Астана-1" прекращается в связи с запуском нового функционала.

Нововведение начнет действовать с 21 февраля 2025 года с полуночи. Это, по мнению специалистов, позволит сократить время обработки данных и минимизировать бумажную волокиту.