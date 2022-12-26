Электронная биржа труда в смартфоне: в Казахстане запустили мобильное приложение Enbek

Фото: скриншот из приложения Enbek

В Казахстане запустили мобильное приложение электронной биржи труда Enbek, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения.

Мобильная версия Enbek.kz полностью синхронизирована с сайтом и уже может помочь не только с поиском вакансий, но и предоставляет возможность зарегистрироваться в качестве безработного, чтобы получить социальную выплату по потере работы.

В Enbek пользователи могут откликаться на заинтересовавшие их вакансии и получать приглашения от работодателей. Функция Push-уведомлений поможет не пропустить информацию о просмотрах резюме и откликов, приглашений на собеседование и решений работодателя по результатам собеседования.

"Приложение подскажет пользователю: насколько заполнено резюме, что ещё можно добавить, чтобы работодатель обратил на него внимание. А чтобы не пропустить новые вакансии по интересующей соискателя сфере, можно сохранить свои параметры поиска и получать уведомления о подходящих вакансиях", — рассказал директор департамента цифровых услуг в сфере занятости АО "ЦРТР" Николай Брюханов.

В приложении также доступна возможность зарегистрироваться в качестве безработного и получить социальную выплату по потере работы. Для не нужно иметь электронную цифровую подпись, достаточно быть зарегистрированным в базе мобильных граждан.

На электронной бирже труда всегда есть широкий выбор временных рабочих мест, которые субсидирует государство — вакансии на общественные работы, социальные рабочие места, молодёжную практику, по проектам "Первое рабочее место", "Контракт поколений" и "Серебряный возраст".