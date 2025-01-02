Автомобиль Tesla Cybertruck взорвался и загорелся возле гостиницы Дональда Трампа в Лас-Вегасе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Daily Mail.

"Отель Trump International в Лас-Вегасе был эвакуирован после того, как у входных дверей взорвался Cybertruck", - говорится в публикации.

Как отмечает издание, на распространенных в социальных сетях кадрах видно, как автомобиль загорелся возле вращающихся дверей отеля, после чего раздались звуки взрывов.

В результате над гостиницей поднялось большое облако черного дыма. Как сообщает газета, в здании сработала пожарная сигнализация.

Полиция города заявила на своей странице в cоцсети X, что занимается расследованием возгорания.

"Мы расследуем возгорание автомобиля у входа в Trump Towers. Пожар потушен", - говорится в сообщении.

Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.