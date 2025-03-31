С апреля тариф "Актобеэнерго" может вырасти, передаёт BaigeNews.kz.

С 1 апреля 2025 года энергоснабжающая организация планирует поднять тарифы на электроэнергию для населения на 32,8% – с 16,62 тенге до 22,07 тенге с НДС за 1 кВтч.

Средняя же цена за кВтч электроэнергии может вырасти с 34,64 до 46 тенге без учета НДС. Такую заявку в областной департамент комитета по регулированию естественных монополий подало ТОО "Энергосистема".

В ходе общественных слушаний директор департамента сбыта ТОО "Энергосистема" Альбек Дусмухамбетов озвучил новые тарифы:

для населения тарифы вырастут с 16,62 до 22,07 тенге за 1 кВтч с НДС (повышение на 32,8%);

для юридических лиц цена электроэнергии поднимется с 44,63 до 59,27 тенге за 1 кВтч без НДС или до 66,38 тенге/кВтч с НДС (повышение на 32,8%);

тариф бюджетных организаций повысится с 60,21 до 86,52 тенге за 1 кВтч без НДС или до 96,90 тенге/кВтч с учетом НДС (повышение на 43,8%).

Между тем, жители высказали свое недовольство.