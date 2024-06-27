Электричка "Павлодар-Астана" будет останавливаться в Боровом

Маршрут электропоезда "Павлодар-Астана" продлили до Кокшетау с остановкой в Боровом. Об этом сообщили в КТЖ, передаёт BaigeNews.kz.

"Для удобства пассажиров с 28 июня на летний период АО "Пассажирские перевозки" продлевает маршрут скоростного электропоезда №7509/7510 "Павлодар-Астана" до Кокшетау с остановкой на станции Курорт-Боровое. Из Павлодара в Астану поезд выезжает под номером №7509/7510 и далее проследует под номером №6805/6806", - говорится в сообщении.

Электропоезд отправляется из Павлодара в 10:57, из Астаны - в 18:30. Состав прибывает в Боровое в 21:20, в Кокшетау - 22:31.

Обратный рейс начинается из Кокшетау в 11:50, затем отправляется из Борового - в 12:55, из Астаны - в 16:45. Прибывает в Павлодар в 23:31.

Поезд будет курсировать два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям до конца лета.

Стоимость поездки от Павлодара до Борового составил в вагонах 1 класса – 8 012 тенге, 2 класса – 7 480 тенге, 3 класса - 6 184 тенге.