Электричество подорожает в некоторых регионах Казахстана
Сегодня, 10:02
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Сегодня, 10:02Сегодня, 10:02
60Фото: pixabay.com
Стало известно, что скоро вырастет стоимость электроэнергии в некоторых казахстанских регионах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на приказ министра энергетики РК.
С 1 ноября 2024 года вырастут тарифы:
- первой группы (Экибастузская ГРЭС-1 имени Б.Нуржанова) – с 8,05 до 8,27 тенге за кВтч;
- второй группы (Евроазиатская энергетическая корпорация) – с 7,40 до 7,98 тенге;
- девятой группы (АО "Астана-Энергия") – с 8,49 до 9,28 тенге;
- 12-й группы (АО "Алюминий Казахстана") – с 6,05 до 7,87 тенге;
- 18-й группы (ТОО "Степногорская ТЭЦ") – с 22,58 до 28,97 тенге;
- 28-й группы (ТОО "Жанажолская ГТЭС") – с 11,44 до 11,85 тенге;
- 39-й группы (АО "З-Энергоорталык") – с 13,79 до 15,09 тенге;
- 48-й группы (АО "ТНК "Казхром") – с 7,59 до 10,67 тенге.
Кроме того, в перечень добавлены новые компании, их тарифы утверждены впервые:
- 56-й группы с тарифом в 43,92 тенге за кВтч;
- 57-й группы с тарифом 56,63 тенге;
- 58-й группы с тарифом в 26,08 тенге;
- 59-й группы с тарифом в 22,56 тенге;
- 60-й группы с тарифом в 3,07 тенге.
Приказ вводится в действие с 1 ноября 2024 г.
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